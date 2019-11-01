ادي فريق المحرق البحريني، مرانه على ملعب ستاد جامعة الاسكندرية اليوم الخميس، ويؤدي السبت مرانه الرئيسي على ملعب ستاد الإسكندرية فى تمام الثامنة. وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، في اطار مباريات ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الأحد المقبل، في اطار مباريات ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان الفريق البحرينى وصل للإسكندرية الثالثة عصر الاربعاء، ثم توجه إلى فندق جولدن جويل بمنطقة سيدى جابر على كورنيش الإسكندرية. الاربعاء، ثم توجه إلى فندق جولدن جويل بمنطقة سيدى جابر على كورنيش الإسكندرية. وكان فى استقبال الفريق البحرينى هشام حسن نائب رئيس النادى ومحمود القاضى عضو المجلس ومحمود إبراهيم مدير العلاقات العامة واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحرق البحرينى يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.