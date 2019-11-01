رياضة | تركي آل الشيخ لمؤمن زكريا: "شرفتنا يا بطل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ لمؤمن زكريا: "شرفتنا يا بطل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على استقبال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي اليوم في المملكة وسط حفاوة كبيرة.

ونشر آل الشيخ صورة له مع مؤمن زكريا خلال الجلسة التي تم عقدها اليوم عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" وكتب في رسالته لمؤمن: "شرفتنا يا بطل".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أمريكا للعلاج هناك.

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