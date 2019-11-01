رياضة | جروس: هذا الثنائي سبب انتصارنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس: هذا الثنائي سبب انتصارنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه اليوم الخميس أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وقال جروس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: " شئ عظيماً أن تنتصر في ديربي خلال فترة قصيرة منذ أن توليت تدريب الفريق، فنحن سعيدين بالفوز اليوم بعد الخسارة من الحزم".

وأضاف: "أريد أن أعبر عن إعجابي بآداء ثنائي الفريق الحارس محمد العويس لتصدياته الرائعة ومنعه أهداف محققه للاتحاد إلى جانب زميله عبدالله حسون".

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وبالحديث عن التبديلات التي أجراها خلال اللقاء؛ قال: "اضطررت لتغيير دجانيني بسبب الشد العضلي الذي لحق به وكان يجب تبديله حتى لا تتضاعف إصابته".

وتابع: "الدفع بمحمد آل فتيل جاء بعد تبني الاتحاد للخيارات الهجومية كما أنني أثق في قدراته".

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

