رياضة | الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً حاسماً في الساعات الجارية بشأن ملف تجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية.

واستقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع كبار اللاعبين لفتح محادثات لتمديد عقودهم لضمان استمرارهم مع الفريق.

ويجلس عبد الحفيظ مع الرباعي شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى من أجل قطع شوط كبير فى ملف استمرارهم بصفوف الفريق.

وكان السويسرى رينيه فايلر قد منح جهاز الكرة بالأهلى، الضوء الأخضر من أجل بقاء الرباعى، لحاجته لخدماتهم.

وفتح الأهلي مفاوضات عاجلة مع أحمد فتحي لتمديد عقده بعد تردد أنباء عن تلقيه عرض من نادي بيراميدز لضمه لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم الجاري.

ويتمسك المدرب رينيه فايلر بتواجد احمد فتحي مع الفريق رافضاً فكرة رحيل اللاعب كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق والتي يعتمد عليها المدرب في المباريات.