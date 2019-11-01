الامارات | عيسى هلال.. في مقر ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال.. في مقر ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، على تقديم درعٍ تذكارية إلى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيرز، خلال الزيارة التي قام بها مسؤولو المجلس إلى أكاديمية ريال مدريد الملكية في إسبانيا، كما زار استاد سانتياغو بيرنابو، المقر الرئيس للفريق الملكي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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