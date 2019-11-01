الامارات | عمر العضب..حكم ودرجتا دكتوراه

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العضب..حكم ودرجتا دكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم السابق في كرة القدم، عضو لجنة الحكام السابق في اتحاد كرة القدم، الدكتور عمر العضب، أنه يحمل درجتين في الدكتوراه، الأولى في إدارة الأعمال، والأخرى في التاريخ، مشيراً إلى أنه استطاع أن يوفق بين عمله الرسمي والأسرة والبيت، وكذلك بين عمله مقيّماً للحكام في لجنة الحكام. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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