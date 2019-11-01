الامارات | خورفكان يتحدى «نصر كرونوسلاف» ونيغريدو

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتحدى «نصر كرونوسلاف» ونيغريدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ مدرب النصر، الكرواتي كرونوسلاف جورسيتش، ضيفاً ثقيلاً على استاد اتحاد كلباء، عندما يقود النصر في مباراة صعبة أمام مضيفه خورفكان، عند الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وتكمن صعوبة المباراة في حاجة الفريقين الماسة إلى النقاط كاملة، إذ يتطلع خورفكان إلى الفوز الأول لمغادرة ذيل الترتيب الذي يحتله برصيد نقطتين، بينما يمتلك النصر (سبع نقاط) في المركز السابع.

ويدرك «النسور الخضر» أن النجاح في البقاء ينطلق من نيل النقاط كاملة في المباريات التي تقام على ملعبه، إلا أنه يعلم في الوقت نفسه أن ضيفه النصر سيحضر إلى المباراة منتشياً من فوزين كبيرين حققهما على شباب الأهلي بهدف نظيف، والوحدة (3-1)، وفي هاتين المباراتين سجل المهاجم الإسباني، نيغريدو، ثلاثة أهداف.

وأكد مدرب خورفكان، الصربي غوران، أنه ولاعبيه يدركون خطورة نيغريدو، مشيراً إلى أنه أعد خطة مراقبة دفاعية للحد من تسلمه للكرة داخل منطقة الجزاء، لكي لا يتسنى له تسجيل الأهداف، وقال في تصريحات صحافية: «على الفريق أن يحقق الفوز الأول رغم قوة المباراة، لكي يتمكن من المضي بعيداً عن المركز الأخير».

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في المقابل، قال مدرب النصر إن على العميد استثمار مباراتيه، الحالية والمقبلة، أمام اتحاد كلباء، لكي يحصل على النقاط كاملة لاستكمال مشروع بناء الفريق، مشيراً إلى أن الأجواء داخل غرفة الملابس تشجع على ذلك.

ويتطلع مدرب خورفكان إلى أن يستفيد الفريق من سرعة لاعبه البرازيلي بيسمارك، والأوزبكي خوجا، خلال الهجمات المرتدة لتسجيل الأهداف، يساعدهما في ذلك البرازيلي دودو، والعائد للتشكيلة فهد سالم حديد، وقائد خط الوسط أحمد راشد الحفيتي.

ولن تقتصر خطورة النصر على نيغريدو، إذ استعاد لاعبا الفريق حبيب الفردان ومحمود خميس مستواهما الفني المعروف، ومن خلفهم الحارس أحمد شامبيه.

ولم يلتقِ الفريقان سوى في مباراة واحدة وتعادلا بها دون أهداف، في الموسم الحالي لكأس الخليج العربي.

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