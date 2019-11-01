الامارات | منتخب الشباب يختتم معسكر طشقند

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكر طشقند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم منتخب الشباب معسكره الخارجي، الذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند، من 23 إلى 31 أكتوبر الماضي، ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا للشباب، التي تقام في إيران بدءاً من السادس من نوفمبر الجاري، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران (المستضيفة) وقيرغستان ونيبال.

وخاض «الأبيض» في طشقند مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي خسرها بهدف دون رد، جاء من ضربة جزاء.

وقال مدرب المنتخب، فيدرو ميلين، في تصريحات صحافية: «حقق معسكر طشقند أهدافه الفنية، حيث تم الاستقرار على قائمة اللاعبين النهائية الذين سيتواجدون في التصفيات، بعد سلسلة مراحل تحضيرية مررنا بها، اختبرنا خلالها الكثير من اللاعبين للوصول إلى العناصر الأفضل، والأكثر جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية، التي أثبتت وجودها وأحقيتها في القائمة النهائية». من المقرر أن تُغادر بعثة المنتخب إلى طهران غداً، عبر مطار دبي الدولي، قبل أيام قليلة من بداية التصفيات القارية.