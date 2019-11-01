الامارات | رونالدو ينقذ اليوفي ويُتهم بـ «الغطس»

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينقذ اليوفي ويُتهم بـ «الغطس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفلت يوفنتوس من تعادل محتم مع ضيفه جنوى، وهزمه 2-1 في اللحظات القاتلة، بركلة جزاء لنجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول من أمس، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. واستعاد يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، الصدارة بفارق نقطة عن إنتر الفائز على ضيفه بريشيا 2-1.

وافتتح قلب الدفاع المخضرم، ليوناردو بونوتشي، التسجيل لفريق المدرب، مارويتسيو ساري، إثر ضربة ركنية (36).

وعادل لجنوى العاجي كوامي، بعد خطأ بالتشتيت من الدفاع وتسديدة مرتدة نحو شباك الحارس جيجي بوفون (40).

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وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، حصل يوفنتوس على ركلة جزاء ترجمها رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات (90+6 من ركلة جزاء).

وذكرت وسائل إعلام مختلفة أن الكثير من المتتبعين اتهموا رونالدو بـ«الغطس» والتحايل على الحكم، من أجل الحصول على ركلة الجزاء القاتلة، حين ترك رجله عمداً لإيهام الحكم بتعرضه للعرقلة.

واعترف رونالدو بأن القلق تسرب إلى فريقه، لكن هذا لم يمنعهم من تحقيق الفوز في النهاية. وقال رونالدو في تصريحات صحافية: «سعيد للغاية، كانت مباراة صعبة أمام فريق منظم بشكل جيد، لكننا ظللنا في المباراة حتى النهاية». وأضاف: «بمرور الوقت تزايد قلقنا، لكن ما يهم أننا حافظنا على الصدارة أمام إنتر».