شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس دا سيلفا.. برج العرب وجهته المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، البرازيلي ماتيوس دا سيلفا، الذي يلعب ضمن فئة المقيمين في صفوف الإمبراطور، أن وجهته المفضلة هي برج العرب في دبي، وفقاً لما نشر على حسابه في «إنستغرام»، وقال إنه معجب بالتصميم الرائع للفندق، إضافة إلى نزوله إلى البحر والاستمتاع بالأجواء في الدولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ماتيوس دا سيلفا.. برج العرب وجهته المفضلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.