شكرا لقرائتكم بعثة كوت دي أور يصل الإسكندرية استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حرص بعثة سيشيل على تناول العشاء فور الوصول لفندق الإقامة علي أن يخوض الفريق تدريباته غداً الجمعه بالإسكندرية.
وضم الفوج الأول 17 فردًا ومن المقرر أن يصل الفوج الثاني من البعثة غدًا الجمعة، والذي يضم 6 أفراد منهم 4 لاعبين والمدير الفني ومدرب الفريق.
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بسيشل يوم الأحد الماضي انتهت بفوز فريق المصري بأربعة أهداف دون رد ما يسهل مهمة المصري للصعود لدور المجموعات بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة كوت دي أور يصل الإسكندرية استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.