شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك: أوتوفيستر كان شارب قبل مباراة الأهلي 6 / 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد صالح لاعب الزمالك السابق أن الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للزمالك إستبعده من قائمة مباراة الأهلي الشهيرة التى انتهت بنتيجة 1 / 6 للأحمر.

تابع صالح فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أن المعسكر الخاص قبل مباراة الأهلي 6 / 1 كان غير طبيعي ، و أن أوتوفيستر كان يتناول الكحول بكثافة وكان قبل المباراة " شارب ".

أضاف صالح أن أوتوفيستر كان دائم لتناول " الشرب" و كان غريب دائماً وتصرفاته معظم أوقات المباريات و المعسكرات غير طبيعية.