شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك: أوتوفيستر كان شارب قبل مباراة الأهلي 6 / 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع صالح فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أن المعسكر الخاص قبل مباراة الأهلي 6 / 1 كان غير طبيعي ، و أن أوتوفيستر كان يتناول الكحول بكثافة وكان قبل المباراة " شارب ".
أضاف صالح أن أوتوفيستر كان دائم لتناول " الشرب" و كان غريب دائماً وتصرفاته معظم أوقات المباريات و المعسكرات غير طبيعية.
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