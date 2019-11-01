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مدافع الزمالك: أوتوفيستر كان شارب قبل مباراة الأهلي 6 / 1...

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جدة - عمرو شويل كشف أحمد صالح لاعب الزمالك السابق أن الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للزمالك إستبعده من قائمة مباراة الأهلي الشهيرة التى انتهت بنتيجة 1 / 6 للأحمر.

تابع صالح  فى تصريحات لقناة TIME SPORTS  أن المعسكر الخاص قبل مباراة الأهلي 6 /  1 كان غير طبيعي ، و أن أوتوفيستر كان يتناول الكحول بكثافة وكان قبل المباراة " شارب ".

 

أضاف صالح أن أوتوفيستر كان دائم لتناول " الشرب" و كان غريب دائماً وتصرفاته معظم أوقات المباريات و المعسكرات غير طبيعية.

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