تشاكا لاعب أرسنال يقول إنه بلغ قمة الغضب بعد التعرض لإساءة









اسماء السيد - قال جرانيت تشاكا قائد أرسنال اليوم الخميس إنه اعتذر بعدما استشاط غضبا خلال استبداله أمام كريستال بالاس يوم الأحد الماضي لكنه كشف عن بلوغه "قمة الغضب" عقب الإساءة لزوجته وابنته من المشجعين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج لاعب الوسط السويسري مستبدلا خلال التعادل 2-2 في استاد الإمارات وأثارت طريقته غضب واستياء المشجعين.

وتأثر تشاكا برد الفعل ووضع يده على أذنه قبل أن يخلع القميص ويتوجه إلى خارج الملعب في غضب وسط صيحات استهجان من مشجعي أصحاب الأرض.

وقال تشاكا في بيان على إنستجرام "التصرفات التي حدثت أثناء استبدالي جعلتني أشعر بالغضب. أحب هذا النادي ودائما ما أبذل 100 بالمئة من مجهودي داخل الملعب وخارجه.

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"لقد تأثرت بشكل كبير بسبب عدم فهم مشاعري من المشجعين وتكرار التعرض لتعليقات مسيئة خلال المباريات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

وأضاف "يقول بعض الناس كلمات مثل ‭'‬سنكسر ساقيك‭'‬ و‭'‬سنقتل زوجتك‭'‬ و‭'‬نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان‭'‬. هذا أثار حزني وجعلني أصل إلى قمة الغضب عندما انتابتني مشاعر الرفض من الجماهير يوم الأحد".

وأكد تشاكا أنه تصرف بطريقة "تفتقر للاحترام لمجموعة المشجعين الذين يدعمون نادينا وفريقنا ونفسي بطاقة إيجابية.

"لم تكن هذه نيتي وأنا آسف إذا كان هذا ما ظنه الناس. أتمنى أن نعود إلى الاحترام المتبادل ونتذكر لماذا نحب هذه اللعبة. دعونا نمضي قدما بشكل إيجابي".

ولم يضم أوناي إيمري مدرب أرسنال لاعبه تشاكا لتشكيلة الفريق التي خسرت أمام ليفربول بركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية وعقب التعادل 5-5 في الوقت الأصلي يوم الأربعاء.