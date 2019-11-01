شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك.. نتائج دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة وكان أبرزها فوز الأهلي على سموحة بنتيجة 3/2 ، و سجل ثلاثية الأهلي محمد أسامة هدفان ورأفت خليل هدف الفوز في الدقيقة 83، ليرتفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة من 8 مباريات. كما فاز الزمالك على وادي دجلة 2/0 وأحرز هدفي الفريق الأبيض يحيى محمد. Advertisements كما فاز الإنتاج الحربي على الإسماعيلي 3 / 0 ، وفوز فريق إنبي على بيراميدز 2 / 0 و فوز المقاولون العرب على حرس الحدود 2 / 1 بينما تعادل الجونة مع طنطا 2 / 2.

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