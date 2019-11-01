حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات. الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات المران الأول للأهلي فى الإمارات.. حضور القنصل.. وفايلر يحاضر اللاعبين تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلى فى التدريب الأول بالإمارات إغلاق مستشفى الأهلي بعد سفر الفريق للإمارات المنتخب الوطنى يواصل الاستعداد لـ كينيا.. ويؤكد: ننتظر قرار الانسحاب الرسمى Advertisements شوقى غريب يمد معسكر العين السخنة 48 ساعة بسبب عدم جاهزية استاد القاهرة فيديو.. الزمالك يحتفل بـ"الهالوين" بصورة شيكا وبن شرقى ومصطفى فتحى سوبر كورة يكشف سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي الإسماعيلى يحدد موعد السفر للإمارات لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية

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