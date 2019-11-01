شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك: أوتوفيستر كان "شارب" قبل مباراة 6/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، أن الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للزمالك استبعده من قائمة مباراة الأهلي الشهيرة التى انتهت بنتيجة 1 / 6 للأحمر. وتابع صالح فى تصريحات لقناة TIME SPORTS، أن المعسكر الخاص قبل مباراة الأهلي 6 / 1 كان غير طبيعيا، وأوتوفيستر كان يتناول الكحول بكثافة وكان قبل المباراة شارب. Advertisements

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