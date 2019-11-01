شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 أبرزها، سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات انطلق منذ قليل أول مران لفريق النادي الأهلي على ملعب نادى أهلي دبي بالإمارات خلال المعسكر الذي انطلق اليوم. المران الأول للأهلي فى الإمارات.. حضور القنصل.. وفايلر يحاضر اللاعبين انتهى منذ قليل أول مران لفريق الأهلي بالإمارات بملعب شباب أهلي دبي بالإمارات في اليوم الأول لمعسكر الفريق المقام حاليًا في الإمارات. تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلى فى التدريب الأول بالإمارات قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للحراس في المران الأول للفريق الذي أقيم مساء اليوم. المنتخب الوطنى يواصل الاستعداد لـ كينيا.. ويؤكد: ننتظر قرار الانسحاب الرسمى كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن أن الفريق سيواصل استعداداته لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر من الشهر المقبل فى الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون. Advertisements فيديو.. الزمالك يحتفل بـ"الهالوين" بصورة شيكا وبن شرقى ومصطفى فتحى نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو احتفالاً بعيد الهالوين، باستخدام صورة تجمع الثلاثى شيكابالا وأشرف بن شرقى ومصطفى فتحى لاعبى الفريق الأبيض. سوبر كورة يكشف سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي فتح مسئولو الزمالك الباب أمام إمكانية عودة محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الأبيض السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، فى حال رغبة اللاعب فى العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، بعدما رحل عنه بداية الموسم الجارى إلى النادى البرتغالى دون موافقة الأبيض، ليستخرج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد. الإسماعيلى يحدد موعد السفر للإمارات لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج 23 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر للإمارات لملاقاة الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.