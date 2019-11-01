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أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 31 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات.

الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات

انطلق منذ قليل أول مران لفريق النادي الأهلي على ملعب نادى أهلي دبي بالإمارات خلال المعسكر الذي انطلق اليوم.

 

الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات

المران الأول للأهلي فى الإمارات.. حضور القنصل.. وفايلر يحاضر اللاعبين

انتهى منذ قليل أول مران لفريق الأهلي بالإمارات بملعب شباب أهلي دبي بالإمارات في اليوم الأول لمعسكر الفريق المقام حاليًا في الإمارات.

المران الأول للأهلي فى الإمارات.. حضور القنصل.. وفايلر يحاضر اللاعبين

تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلى فى التدريب الأول بالإمارات

قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريبات قوية للحراس في المران الأول للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلى فى التدريب الأول بالإمارات

 

إغلاق مستشفى الأهلي بعد سفر الفريق للإمارات

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على مدار السنوات الأخيرة يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من غيابات بشكل مستمر بسبب تعرض عدد كبير من نجوم الفريق لإصابات مختلفة، وهو الأمر الذي انخفض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

إغلاق مستشفى الأهلي بعد سفر الفريق للإمارات

 

سوبر كورة يكشف سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي

فتح مسئولو الزمالك الباب أمام إمكانية عودة محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الأبيض السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، فى حال رغبة اللاعب فى العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، بعدما رحل عنه بداية الموسم الجارى إلى النادى البرتغالى دون موافقة الأبيض، ليستخرج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.

 

 

سوبر كورة يكشف سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي

 

 

 

 

 

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