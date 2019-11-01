أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 31 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 31 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات.
الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات
المران الأول للأهلي فى الإمارات.. حضور القنصل.. وفايلر يحاضر اللاعبين
انتهى منذ قليل أول مران لفريق الأهلي بالإمارات بملعب شباب أهلي دبي بالإمارات في اليوم الأول لمعسكر الفريق المقام حاليًا في الإمارات.
تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلى فى التدريب الأول بالإمارات
قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للحراس في المران الأول للفريق الذي أقيم مساء اليوم.
إغلاق مستشفى الأهلي بعد سفر الفريق للإمارات
على مدار السنوات الأخيرة يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من غيابات بشكل مستمر بسبب تعرض عدد كبير من نجوم الفريق لإصابات مختلفة، وهو الأمر الذي انخفض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
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