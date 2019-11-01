شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 31/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 31/ 10/ 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، سر تحول صفقة كهربا من الزمالك للأهلي

حيلة الأهلى لمنع انتقال "مولر" المنصورة للزمالك

تدخل مسئولو النادى الأهلى لمنع حاتم جميل الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب المنصورة ومنتخب الشباب تحت 19 سنة من الانتقال إلى نادي الزمالك.

هل يُطبق الزمالك مع محمود علاء سيناريو بايرين مع رودريجيز؟

علق أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، على العروض التى تلقاها محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بأنه وصل فى الصيف الماضى عروضا لشراء اللاعب، وقال:"رفضنا تلك العروض لعدم وجود بدائل متاحة للاعب بجانب وجود ضغط كبير من المباريات ولا بد من إيجاد بديل من أجل بيع أي لاعب".

مازيمبى ينتظر موافقة "كاف" لاستضافة الزمالك على ملعبه

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي أن ملعبه الشهير "مازيمبي ستاديوم" بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق المحلية والأفريقية عقب نهاية الإصلاحات التي شملت مختلف مرافق النادي على مدار الفترة الماضية.

الزمالك يحتفل بـ"الهالوين" بصورة شيكا وبن شرقى ومصطفى فتحى

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو احتفالاً بعيد الهالوين، باستخدام صورة تجمع الثلاثى شيكابالا وأشرف بن شرقى ومصطفى فتحى لاعبى الفريق الأبيض.

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سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي

فتح مسئولو الزمالك الباب أمام إمكانية عودة محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الأبيض السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، فى حال رغبة اللاعب فى العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، بعدما رحل عنه بداية الموسم الجارى إلى النادى البرتغالى دون موافقة الأبيض، ليستخرج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن إنهاء كابوس مستحقات اللاعبين

أصبح نادي الزمالك على بعد خطة واحدة فقط لإنهاء كابوس المستحقات المالية القديمة للاعبى القلعة البيضاء السابقين، وغلق ملف تعرض النادى لعقوبات من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ساسى وبوطيب يغيبان عن معسكر الزمالك فى أكتوبر وعودة "النقاز"

منح الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، راحة إضافية للتونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق لمنحه أكبر قسط من الراحة، فى ظل مشاركة النجم التونسى فى العديد من المباريات مع الفريق أو المنتخب التونسى.

"رسالة" الطاقة تتصدر جلسة ميتشو ولاعبى الزمالك وعودة عبد الغنى والسعيد

عقد الصربي ميتشو ، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش تدريبات اليوم، بدأها بالتحية ومصافحة اللاعبين، بعد انتهاء الراحة التى حصلوا عليها لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.