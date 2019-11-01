شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يبدأ محاضرات الفيديو اعتبارا من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته لليوم الثاني على التوالي باستاد السويس خلال معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

جاء المران قويًا وحرص الجهاز الفني فيه على تنويع الهجوم سواء من الأجناب أو العمق وشهد تنافسًا بين جميع اللاعبين على الإجادة والتألق.

ومن جانبه أثنى الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على أداء اللاعبين في التدريبات وارتفاع المستوى يومًا عن الآخر.

وكشف المدير الفني عن أنه اعتبارًا من السبت سيبدأ عرض مباريات بالفيديو للفريق المالي الذي سنواجهه في المباراة الافتتاحية للبطولة ووضع تكليفات محددة للاعبين خاصة أن الجهاز الفني يتابع الفريق المالي منذ التصفيات ولديه خلفية كاملة عنه باعتباره أحد المصنفين الأوائل في البطولة.

وعلي الجانب الآخر يكثف الجهاز الفني اجتماعاته اليومية بهدف متابعة التطورات في سير المعسكر وكذلك أداء اللاعبين في التدريبات

تدريب منتخب مصر الاوليمبي

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تدريب المنتخب الاوليمبي

منتخب مصر الاوليمبي

تدريب منتخب مصر الاوليمبي