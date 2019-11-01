شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يودع مؤمن زكريا.. ويؤكد: هيطلع على أحسن مركز علاج بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو له بصحبة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، على صفحته الرسمية، كشف خلاله عن زيارة مؤمن زكريا له قبل سفر الأخير لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية: "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه.. ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول باذن الله.. السعودية ومصر إيد وحدة.. واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور".

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يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدى لابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقى العلاج في ألمانيا وأمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.