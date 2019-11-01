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مصر للمقاصة ينتظر وعد الجبلاية لقيد أيمن حفنى فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام، تنفيذ اتحاد الكرة لوعده بفتح باب الاستبدالات مرة أخرى في يناير المقبل، حتي يتمكن الفريق من قيد أيمن حفني لاعب الفريق الذي ضمه المقاصة بداية الموسم الحالي من الزمالك، ولكن لم يتم قيده لاكتمال قائمة المقاصة.

وحصل مسئولو مصر للمقاصة علي وعد من اتحاد الكرة بالسماح للأندية المكتملة قائمتها باستبدال لاعبين اثنين في يناير المقبل، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لفريق المقاصة قيد أيمن حفني، وإلا سيتم تأجيل قيده حتى نهاية الموسم.

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يذكر أن فريق مصر للمقاصة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في جدول الدوري، حصدها من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في مباراتين.

 

 

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