شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لمواجهة كريم عبد الجواد فى نهائى بطولة مصر الدولية للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميًا لرجال الإسكواش إلى المباراة النهائية ببطولة مصر الدولية للإسكواش المقامة حاليًا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وفاز علي فرج على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الخامس عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-6, 11-6 .

وحصد علي فرج بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش كأول بطولاته في الموسم الجاري بعد الفوز في المباراة النهائية على المصنف الثاني محمد الشوربجي.

ويواجه علي فرج مواطنه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميًا في المباراة النهائية.

ويستعد علي فرج للمشاركة في بطولة العالم للرجال التي تنطلق 8 نوفنبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار حيث يحمل الفرعون المصري لقب البطولة.

















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