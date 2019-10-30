السنيني يعلن تشكيل مباراة اليمن ضد السعودية للشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

يخوض منتخبنا الوطني اليمني للشباب اول مباراة ودية دولية في معسكره الخارجي بالمملكة العربية السعودية اليوم مع نظيره المنتخب السعودي للشباب .



وبهذا الشأن اكد الكابتن امين علي السنيني مدرب منتخبنا الوطني ان المباراة ستكون قويه وهي اول مباراة ودية دوليه واخر مباراة في معسكرنا الخارجي كون المنتخب السعودي يعد من المنتخبات قوية وهو بطل النسخة الماضية من كأس الاتحاد الاسيوي لذلك ستكون مهمتنا صعبة ولكن سنلعب بشكل متوازن دفاعاً وهجوما بما يحقق الأهداف المطلوبه من هذه المباراه.

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ومن خلال هذه المباراة سنعمل على استقرار التشكيلة وتصحيح الاخطاء حتى نتمكن من دخول التصفيات بتشكيلة قوية ومنافسة خاصة اننا نمتلك لاعبين جيدين ومستواهم رائع سيكونون خصما قويا وعنيدا امام اي فريق سيواجهنا .

مباراة اليوم امام المنتخب السعودي للشباب ستكون البروفة الدولية الاولى لمنتخبنا ليخوض تنافس قوي امام بطل من ابطال اسيا ونتمنى تحقيق نتيجه جيده اليوم . وسنخوض المباراة بتشكيلة قوية وهي : 1 - عبدالله السعدي - في الحراسة 2 - محمد الغيلي - دفاع 3 - عماد الجديمة - دفاع 4 - عمار محمد موسى - دفاع 5 - احمد الوجيه - دفاع 6 - سعد علي القعود - وسط 7 - محمد عبدالله العمودي - وسط 8 - محمد الثلايا - وسط 9 - منيف جسار - هجوم 10 - احمد ماهر - هجوم 11 - حسين مزعل - هجوم الجدير بالذكر ان منتخبنا سيخوص منافسات التصفيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه منتخبات قطر المضيفة وتركمانستان وسيريلانكا.

فيما يقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة الى جانب الهند وأوزباكستان وأفغانستان وتستضيف مدينة الخبر السعودية منافسات المجموعة.