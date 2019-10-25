شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : هفضل أقول بن شرقي وبوطيب كل واحد يلعب في مكانه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لابد بالدفع بخالد بوطيب وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق الأبيض فى مركزهم الأساسى بالمباريات. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" هفضل أقول وأقول، العب ببنشرقي وبوطيب كل واحد في مكانه". وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد السلام علما بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

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