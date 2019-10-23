اونلاين | «كورة ستار» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر رابط UEFA BARCA يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة اليوم LIVE NO

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة سلافيا براغ اليوم

ويحتل فريق برشلونة صدارة مجموعته السادسة مناصفةً مع بوروسيا دورتموند الألماني برصيد أربع نقاط، بينما يتواجد سلافيا براغ بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

رابط بث مباشر Slavia Prague v Barcelona برشلونة ضد سلافيا

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يدفع فالفيردي بتشكيلته الأساسية في مباراة برشلونة اليوم وجاءت تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن خط الدفاع : سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا خط الوسط : فرينكي دي يونج، آرثور ميلو، بوسكيتس خط الهجوم : ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

رابط مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر

مباراة Slavia Prague v FC Barcelona سلافيا براغ Vs برشلونة بث مباشر اليوم البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : إدين أرينا . المعلق : يوسف سيف . موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .