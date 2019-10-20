شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الأهلي هيلعب ماتش الجونة غصب عنه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم استكمال الدوري، إذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة في البطولة.
وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم، إن اتحاد الكرة لم يؤجل مباراة المقاولون، مضيفًا: «الأهلي هيلعب غصب عنه ماتش الجونة، كلام من مسؤولين قالولي لما تلعب المقاولون، هايلعب الجونة غصب عنه».
وتابع: «إذا لم يلعب الأهلي والجونة المباراة وفي حالة عدم خصم 3 نقاط من كل فريق، سألعب في دوري بشالوش».
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