شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الأهلي هيلعب ماتش الجونة غصب عنه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم استكمال الدوري، إذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة في البطولة.

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وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم، إن اتحاد الكرة لم يؤجل مباراة المقاولون، مضيفًا: «الأهلي هيلعب غصب عنه ماتش الجونة، كلام من مسؤولين قالولي لما تلعب المقاولون، هايلعب الجونة غصب عنه».

وتابع: «إذا لم يلعب الأهلي والجونة المباراة وفي حالة عدم خصم 3 نقاط من كل فريق، سألعب في دوري بشالوش».