ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد الهزيمة من ريال مايوركا

ملخص مباراة ريال مدريد وريال ماريوركا اليوم وتلعب المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية في إطار الجولة السابعة من الدوري الأسباني “ليغا”، وفيه سيحاول ريال مدريد الفوز على مضيفه واستعادة صدارة الليغا الأسبانية التي فقدها ظهراً لصالح برشلونة.

وبعد ثماني مباريات حتى الآن من بداية الموسم جمع ريال مدريد 18 نقطة بعد خمس انتصارات وثلاثة تعادلات، ويسعى لتحقيق الفوز اليوم للوصول إلي النقطة 21 والانفراد بصدارة الدوري الأسباني لكرة القدم قبل أسبوع من واحد من كلاسيكو الليغا والدوري الأسباني أمام برشلونة، لذلك فالريال مطالب بتحقيق نقاط المباراة كاملة.

وكان برشلونة قد فاز ظهر اليوم على مضيفه ايبار بثلاثية نظيفة تصدر بها الدوري الاسباني مؤقتاً، بينما وقع اتلتيكو مدريد في فخ التعادل امام فالنسيا وذلك في المباراة التي اقيمت على أرضية ميدانه وبدأ في الابتعاد تدريجياً عن المنافسة التي يبدو أنها سوف تنحصر بين برشلونة وريال مدريد خلال هذا العام.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال مايوركا