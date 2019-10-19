ميتشو: تعرضنا لكارثة بدنية.. وهذا رأيي في تصرف بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك بأن الفريق عانى من كارثة على المستوى البدني، قائلًا أن بعض المنافسين يحاولون إخراج الفريق عن تركيزه عندما يعجزون عن مواجهتهم على مستوى الأداء.

وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على المقاولون العرب 2-1 في الدوري الممتاز، اليوم السبت: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة."

وتابع: "بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة يعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمين."

وأضاف: "تمكنا اليوم من الفوز في مباراة هامة، نحن نعلم أن المقاولون العرب فريق هام في الدوري، والمباراة ستكون عامل تحفيزي بالنسبة لنا في المستقبل، وحصلنا على الثقة من المكسب قبل مباراة جينيراسيون فوت.. سنحاول التعلم من تلك المباراة وتصحيح الأخطاء قبل المباراة المقبلة."

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وتحدث عن تعامل الفريق مع مواجهة المقاولون قائلًا: "أحد المشاكل التي عانينا منها في المباراة هو فقدان الكرة بسهولة بالرغم من أننا نلعب من أجل الاستحواذ على الكرة لبناء الهجمات بشكل مستمر، وهذا ما سوف نعمل عليه في الفترة المقبلة."

وأوضح مشكلة عانى منها الفريق: "خلال فترة التوقف انضم إلينا مدرب الأحمال الجديد، بعد الفوز في الكأس دخلنا في كارثة حقيقية بسبب الحالة البدنية للاعبين، وهو ما أفقدنا جانب هام للغاية في التنوع الهجومي وهو تسديد لاعبي الوسط للكرات من خارج منطقة الجزاء، وبدون حالة بدنية جيدة، لا يمكن أن أوكلهم هذه المهمة."

ونفى أن يكون عدم ثبات التشكيل أمرًا سلبيًا: "كافة عناصر الزمالك متساوية في المستوى، في المباراة الماضية لعبنا بدون لاعب وسط مدافع، لكن العناصر التي شاركت أدت بشكل جيد، وأي لاعب يشارك في المباراة سيكون خيار جيد."

وأوضح ميتشو أن المشكلة التي حدثت بين أشرق بنشرقي لاعب الزمالك، وسيف الدين الجزيري، كانت بسبب الوسائل غير المقبولة التي يستخدمها الخصم في الضغط على لاعبي الزمالك.

واختتم قائلًا: "بنشرقي لاعب هام للغاية مثل كافة عناصر الفريق، وما كان يجب ان ينفعل على لاعب المقاولون، لكن العناصر التي تعجز عن التفوق علينا في كرة القدم داخل الملعب، يحاولون أن يخرجونا من المباراة بالسباب، وعليك أن تكون محل أي لاعب من الزمالك ولنرى كيف سيكون رد فعلك."