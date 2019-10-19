"هدف من الخيال".. تصريحات نارية من عماد النحاس لحكم مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجه عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، العديد من الانتقادات لحكم مباراة فريقه أمام الزمالك في مباراة أقيمت اليوم على ملعب السلام.

وأدار محمود البنا مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

وأضاف النحاس في تصريحات عقب المباراة، أن الحكم كان يرى فقط اللون الأصفر ولم ير اللون الأبيض عند احتساب الأخطاء.

وتابع :"الهدف الأول للزمالك من ركنية من وحي الخيال، والحكم احتسب ركنية غير صحيحة، كما أن الهدف الثاني جاء من خطأ".

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وعن استعدادات فريقه لمباراة الزمالك :"لم نستعد بالشكل الكافي للمباراة، كانت استعدادتنا لمباراة أسوان".

وواصل :"كان أمامي 48 ساعة فقط للاستعداد لمباراة الزمالك، وهذا غير كافي فكان التفكير في مباراة أسوان والتي تم تأجيلها".

الاتحاد المصري لكرة القدم كان أصدر قرارًا مساء الثلاثاء الماضي بتبديل مواجهة الأهلي والزمالك بلقاء الأبيض أمام المقاولون العرب بعد طلب الأمن تأجيل القمة.

جدير بالذكر أن الزمالك أصبح في صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي والذي خاض ثلاث مباريات فقط، في المقابل توقف رصيد المقاولون العرب عند سبع نقاط ليتلقى فريق "ذئاب الجبل" الخسارة الأولى له هذا الموسم.