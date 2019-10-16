شكرا لقرائتكم خبر عن «مو» يعود إلى تدريبات ليفربول استعدادًا لليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، عودة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، فريق ليفربول، إلى التدريبات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها مؤخرًا، وذلك استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت الصحيفة، إن صلاح خاض المران بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى المواجهة الأخيرة أمام ليستر سيتى فى الجولة الماضية من البريميرليج، إثر تدخل قوى من حمزة تشودرى لاعب الذئاب. وأشارت إلى أن ليفربول وضع برنامج خاصًا للفرعون المصرى من أجل استعادة لياقته البدنية بشكل كامل قبل المواجهة الهامة أمام مانشستر يونايتد، مشددة على أن اللاعب ظهر بشكل مميز فى التدريبات.

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وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول استعاد عناصره الأساسية بداية من حارس الفريق أليسون بيكر والذى غاب منذ الأسبوع الأول عندما تعرض للإصابة فى مباراة نورويتش سيتى بالجولة الأولى.

كما شهد الخط الدفاعى استعادة خدمات الكاميرونى جويل ماتيب والذى غاب عن آخر مباراتين مع فريقه للإصابة حيث لم يشارك أمام ريد بول سالزبورج النمساوى بدورى الأبطال بجانب لقاء ليستر سيتى الأخير فى الدورى.

وأكدت أن ليفربول سيظهر فى مباراة اليونايتد بجميع عناصره الأساسية وهذا لم يحدث منذ مباراة توتنهام هوتسبير فى موقعة نهائى دورى أبطال أوروبا بالنسخة الماضية.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 24 نقطة بعد الفوز فى جميع مبارياته السابقة.