يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره الكولومبي، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية علي ملعب بيار موروا في مدينة ليل وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون.
وسبق وأن تعادلت الجزائر مع جمهورية الكونغو بنتيجة 1/1، أما كولومبيا فتعادلت مع تشيلي بدون أهداف.
يذكر أن المنتخب الجزائري توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة 2019 والتي أقيمت في مصر بعد فوزه علي السنغال.
موعد مباراة الجزائر وكولومبيا الودية:
تقام مباراة المنتخب الجزائري ضد كولومبيا اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
العاشرة مساء بتوقيت السعودية.
الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكولومبيا الودية:
تنقل مباراة المنتخب الجزائري ضد كولومبيا بشكل حصري عبر قناة الجزائرية الرياضية 2.
التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام كولومبيا :
حراسة المرمي: رايس مبولحي.
خط الدفاع: رامي بن سبعيني، عيسي ماندي، جمال بن العمري، يوسف عطال.
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.
خط الهجوم: بغداد بونجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وكولومبيا الودية اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.