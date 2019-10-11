شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لجماهير الهلال في مران اليوم والان مع التفاصيل
شهدت تدريبات نادي الهلال الجماعية اليوم الجمعة 11 أكتوبر مفاجأة سارة بالنسبة للنادي وللجماهير.
العابد يشارك في تدريبات الهلال اليوم
وشارك نواف العابد نجم الهلال في الجزء الأول من تدريبات الفريق الجماعية اليوم ثم أدى تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابته.
وكان العابد يعاني من إصابة قوية أبعدته عن المشاركة في تدريبات الهلال ولكنه عاد اليوم وبدأ التأهيلي للمشاركة مع الفريق.
موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي ضمك يوم الجمعة القادمة 18 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.
ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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