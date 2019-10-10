عبدالحفيظ معلقا على مجموعة الأهلي: مقبولة.. ولم نلتق مع بلاتنيوم كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن مجموعة الفريق بدوري أبطال أفريقيا "مقبولة" مشيرا الى وجود وقت كافي من أجل الاستعداد للبطولة.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا مع أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعة الأهلي مقبولة ومتوازنة، كل المتأهلين لدور الـ16 أندية مميزة، وبالطبع كنا سنقع مع نادي من كل تصنيف".

Advertisements

واستمر: "كان يهمنا معرفة أندية المجموعة وترتيب المباريات، ومازال هناك وقتا كافيا أمام الجهاز الفني للاستعداد بشكل جيد لدوري الأبطال ومرحلة المجموعات".

وأضاف: "بالتأكيد سيكون هناك دراسة لكل تفاصيل الأندية التي وقعت معنا، النجم الساحلي والهلال السوداني أندية معروفة بالنسبة لنا وتاريخهم معروف بالبطولة".

وأكمل: "بلاتنيوم الزيمبابوي فريق بالطبع جيد، لم نلتق معه كثيرا لكن نعلم أن الكرة هناك مميزة، وإن شاء الله نتجاوز تلك المرحلة".