شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب المنتخب والشارقة ماجد سرور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي، إيقاف لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني الأول ماجد سرور عن اللعب مع ناديه الى حين صدور قرار من اللجنة واستدعاء اللاعب للمثول أمام اللجنة خلال اجتماعها المقبل الثلاثاء المقبل للاستماع الى أقواله بعد قرار الجهازين الفني والإداري للمنتخب باستعباده من المنتخب، إذ اطلعت اللجنة على تقرير من مدير المنتخب الوطني بشأن المخالفة التي ارتكبها اللاعب

خلال معسكر المنتخب وذلك وفقا للوائح المنتخبات الوطنية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إيقاف لاعب المنتخب والشارقة ماجد سرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.