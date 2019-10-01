شكرا لقرائتكم خبر عن دوري لسيدات السودان في كرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انطلق أمس دوري لكرة القدم النسائية في السودان بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. والدوري، الذي سيشارك فيه 21 فريقا نسائيا، أعلن عنه في أغسطس الماضي، في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية. وقالت وزيرة الشباب والرياضة الجديدة ولاء عصام التي حضرت المباراة «هذا يوم تاريخي ليس للرياضة فحسب ولكن للسودان ككل». وتابعت «نحن في الوزارة سنعطي اهتماما خاصا للرياضة النسوية عموما وكرة القدم بصورة أخص، خاصة في مجال البنية التحتية».

ويأتي انطلاق دوري كرة القدم النسائية في ظل فترة الحكم الانتقالي في السودان التي ستمتد ثلاثة أعوام، ويؤمل خلالها تعزيز الحريات العامة من خلال تطبيق إجراءات تمنح هامشا أوسع لحرية التعبير وحقوق المرأة، وصولا إلى مجالات الرياضة والفن.

وانضم السودان رسميا إلى كنف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1948، وساهم بتأسيس الاتحاد الأفريقي للعبة، إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، بيد أن كرة القدم النسائية في البلاد شهدت صعوبات كبيرة، بعد 6 سنوات على تولي البشير الحكم إثر انقلاب عسكري.