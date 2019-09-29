شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يتقدم بهدفين على سلطنة عمان بالشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقدم المنتخب فى الدقيقة 28 عن طريق عبدالله عادل لاعب إنبي والدقيقة 42 من ضربة جزاء تصدي لها إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.
جاءت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب مصر للشباب ووصلو أكثر من مرة لمرمى منتخب عمان ، وأهدر لاعبي الفراعنة أكثر من فرصة للتهديف وزيادة النتيجة عن أكثر من هدفين ،ولكن الرعونة فى إنهاء الهجمات وراء إنتهاء الشوط الاول 2 / 0 فقط.
وكان منتخب الشباب قد تعادل الخميس الماضى مع نظيره السعودى بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم الخميس الماضي بملعب الشمس.
تضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يتقدم بهدفين على سلطنة عمان بالشوط الأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.