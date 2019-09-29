شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..بدء أول دورى لكرة القدم النسائية بالسودان بمشاركة 21 فريقا و23حكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عقود من الغياب واحتكار الرجال ، تنطلق غدا الإثنين، أولى منافسات دورى كرة القدم النسائية في استاد الخرطوم، بمشاركة 21 فريقا من العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى مثل الأبيض، كادوقلي، مدني، وبشكل متاح لفرجة الجميع.

وبهذا باتت الفرصة مواتية أمام السيدات السودانيات المشاركة بصورة أكبر في الحياة العامة، ومن المتوقع أن تدير المباريات التي تنظمها لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، 23 حكمة، يحمل بعضهن الشارة الدولية.

وتم الإعلان بالخرطوم، أمس عن بدء دوري كرة القدم السوداني للسيدات الذي يعد أول منافسة رسمية لهذا النشاط بالبلاد.

أكدت مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد العام السودانى ميرفت حسين، حسبما ذكر تقرير لقناة العربية ، أن اللاعبات سيلتزمن بزي رياضي يراعي خصوصية السائد من الثقافة السودانية، وأنها متفاءلة بنجاح تجربة كرة القدم النسائية رغم بعض الصعوبات التي قد تعتريها كنشاط جديد على النساء يمارسنه في مجتمع محافظ.

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وسبق للسيدة سلمى الماجدي، الحصول على لقب أول مدربة محترفة لممارسة تدريب كرة القدم بين الرجال، واستطاعت تدريب عدة فرق تشارك في منافسات الدوري الممتاز.

توقعت ويني عمر الحاصلة على الماجستير في دراسات حقوق الإنسان أن يظل الصراع مستمرا لما بعد كرة القدم، وذلك بين نمطين من الحياة الذكورية والنسوية، من واقع "التحدي القانوني والثقافي الذي يحتضن كثير من الممارسات التي تكبح حركة المرأة في السودان".

ويأتى هذا القرار اعترافا بحق النساء في ممارسة حياتهن بالتساوى كاملا مع الرجل ، وخاصة بعد دورهن الواضح فى الثورة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السودانى عمر البشير من إبريل الماضى.

كما تأتى الخطوة لمشاركة السيدات فى دورى لكرة القدم بعد مشاركة أربع وزيرات في حكومة رئيس الوزراء للفترة الانتقالية عبد الله حمدوك، من بينهن أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان، إلى جانب حصول سيدتان على مقعدين في المجلس السيادي الانتقالي الذي يمثل سيادة البلاد.