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التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام جينيراسيون

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على ملامح التشكيل الذي سيخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور ال٣٢ لدوري ابطال افريقيا في حالة اقامتها مساء اليوم في ظل رفض الفريق السنغالي السفر لبرج العرب.

ومن المتوقع ان يكون التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ومحمود شيكابالا

خط الهجوم : مصطفى محمد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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