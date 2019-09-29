التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام جينيراسيون

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على ملامح التشكيل الذي سيخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور ال٣٢ لدوري ابطال افريقيا في حالة اقامتها مساء اليوم في ظل رفض الفريق السنغالي السفر لبرج العرب.
ومن المتوقع ان يكون التشكيل كالتالي..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ومحمود شيكابالا
خط الهجوم : مصطفى محمد
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