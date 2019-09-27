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برشلونة يعلن عن إصابة نجمه الشاب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة معاناة لاعبه الصاعد أنسو فاتي من إصابة في أربطة الركبة، سيضطر على إثرها للغياب عن مباراة الفريق أمام مضيفه خيتافي يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة لبطولة .

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي على الانترنت: خاض الفريق يوم الجمعة تدريباته الأخيرة قبل مباراته أمام خيتافي، تواجد في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الجاهزين في الفريق الأول في ملعب تيتو فيلانوفا، وشارك في المران لاعبو الفريق الرديف انياكي بينيا وأنسو فاتي وكارليس بيريز.

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وأضاف: اللاعب أنسو فاتي يعاني من بعض المتاعب في أربطة الركبة اليمنى، سيغيب عن مباراة يوم السبت.

يذكر أن فاتي كان بديلا جيدا خلال الفترة الماضية للنجم الأرجنتيني ليونيل ، الذي غاب عن برشلونة طوال شهر ونصف الشهر إثر معاناته من إصابة في ربلة الساق اليسرى.

وعاد ميسي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه، ولكنه أصيب مرة أخرى ولكن هذه المرة في الفخذ، ليعود فاتي مرة أخرى للمشهد استعدادا لتعويض غياب النجم الأرجنتيني، ولكن هذه الإصابة المفاجئة التي داهمته قد تتسبب في ارباك حسابات الجهاز الفني للنادي الكاتالوني، بقيادة المدرب ارنستو فالفيردي.

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