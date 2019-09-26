بث مباشر Livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والتعاون الاسطورة Ksa sport تابع لايف يلا شوت الهلال ضد...

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آخر مواجهة للهلال كانت أمام اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي وتمكن الزعيم من الفوز بثلاثية ليعتلي صدارة الترتيب، فيما تغلب التعاون على العدالة ويحتل المركز العاشر.