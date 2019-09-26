رياضة | أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة أزمة جديدة بعد الإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الساعة الواحدة من ظهر يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة يواجه خطر الإرهاق قبل مباراة الكلاسيكو لأنه سيخوض مباراة فريق سلافيا براج التشيكىيبدورى أبطال أوروبا، مساء يوم 23 أكتوبر، خارج كامب نو ويحصل على راحة تصل إلى 62 ساعة فقط بين مباراتي سلافيا براج ولقاء ريال مدريد ما يجعل مهمة الفريق في منتهى الصعوبة.

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ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال 2-1.