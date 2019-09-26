اليوم.. اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس بقاعة صالون فير بفندق ماريوت لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت ، فيما تم إعداد “Mixed zone” يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر الذي يتضمن كلمة السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد، ويقوم بتقديم فقرات المؤتمر المذيع إبراهيم عبد الجواد.

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