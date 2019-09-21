شووت Now: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Yalla goal كورة اونلاين يوتيوب ماتش برشلونة ضد...

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مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر kora star، سيتم إذاعة النقل الحي للمواجهة المشوقة مساء اليوم السبت الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، التاسعة بتوقيت القاهرة عبر قناة بين سبورت bein sport hd3 بتعليق خالد الحدي مع استوديو تحليلي يوضح كافة الجوانب الفنية للفريقين من الناحية الدفاعية والهجومية أيضاً، كورة اونلاين برشلونة ضد غرناطة جول العرب الليغا الأسبانية.

يلا شووت برشلونة وغرناطة يوتيوب، ويعاني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا من غيابات عديدة تضرب صفوف فريقه مؤخراً، ولعل أبرزها هو افتقاده لخدمات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لعدم تعافيه من الإصابة وأيضاً المدافع أومتيتي وجوردي ألبا، لكنه سيحاول إيجاد حلول مناسبة من أجل حصد الثلاث نقاط الهامة واستمرار الصراع على اللقب.

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مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر

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ويتطلع المدرب إلى كسر العقدة التي لازمته منذ انطلاقة الموسم الكروي في اللقاءات بعيداً عن الكامب نو، حيث لعب ثلاث مباريات خارج ملعبه ولم ينجح في تحقيق الفوز.

التشكيل الأساسي للبارسا هو: حراسة المرمى: تير شتيغن، خط الدفاع: جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو، الوسط: دي يونج – راكيتيتش – روبرتو، ثلاثي الهجوم: جريزمان – بيريز – سواريز.