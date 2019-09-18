رياضة | عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في قمة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في قمة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان مباراة قوية أمام منافس صعب وهو ريال مدريد الإسبانى فى إفتتاح مباريات الفريقين ببطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ضمن مباريات المجموعة الأولى والتى تضم أيضاً كل من كلوب بىوج البلجيكى جالطة سراى التركي، في لقاء سيقوده تحكيمياً أنتونى تايلور، في لقاء ينتظره الجميع بشغف ومحبي الكرة العالمية الذى يحبوا أن يشاهدوا لقائات ممتعه بالبطولة الأقوى اوروبياً.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا

ينطلق اللقاء القوى الذى سيجمع بين العملاق الإسبانى ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش على ملعب باريس حديقة الأمراء.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

تنقل بطولة دوري أبطال أوروبا حصرياً على مجموعة قنوات بي أن سبورت المشفرة والمالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا وجميع البطولات وسينقل لقاء باريس وريال مدريد على beIN Sport HD 1.

ولكن هناك قنوات مفتوحه ستنقل اللقاء وهي كالأتي :

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قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.