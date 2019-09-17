لايف bein|مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت Yalla kora بدون تقطيع لايف بث مباشر ماتش...

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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت حصري livepool vs napoli live كورة ستار، يبدأ الليفر حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفاً على نابولي الإيطالي الذي يقوده المدير الفني كارلو أنشيلوتي في مباراة مُعادة من مرحلة المجموعات الموسم الماضي عندما ألتقيا الفريقان على نفس الملعب وكان الفوز لمصلحة فريق الجنوب الإيطالي بهدف متأخر سجله أنسيني.

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النقل الحي لمباراة ليفربول”أـعد الشتغيل حال توقفت بالضغط هنا”

تشكيلة ليفربول الرسمية، أعلن يورغن كلوب تشكيلة فريقه، بوجود اريان حارس المرمى، ارنولد،فان دايك، ماتيب، روبرنسون، في الخط الخفي، وفي منتصف الملعب فابينهو، هيندرسون، ملينر، وثلاثي الهجوم المميز، صلاح، ماني، فرمينهو.