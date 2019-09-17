نقل حي Barca مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر Yalla NoW رابط يلا شوت لايف ماتش...

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مباراة برشلونة بث مباشر barcalona live مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة ستار، رابط يلا شوت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند لايف دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات الجولة الأولى، يعتمد فالفيردي المدير الفني للبرسا على العديد من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث يبدأ الفريق مباراته اليوم بوجود دي يونغ وبوسكيتس وسيرجيو روبرتو في وسط الميدان، وأمامهم الثلاثي ميسي وجريزمان وسواريز.

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النقل الحي المباشر لمباراة البرسا” أعد الشتغيل بالضغط هنا، حال أنقطع” \

تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بروسيا دورتموند بث مباشر تير شتيجين – سيميدو – جيرارد بيكيه – لينجليت – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – دي يونج – ارثور – أنطونيو جريزمان – انسو فاتي – لويس سواريز.