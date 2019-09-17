اونلاين | شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر streem salah كورة لايف رابط سريع ليفربول ضد نابولي now kora

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم فاروجيا كان، بمساعدة ألان كاميليري، ويمكنك مشاهدة المباراة بتلعيق عصام الشوالي.

تابع لايف مباراة نابولي وليفربول مباشر، حيث يدخل فريق نابولي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليفربول، وهو يستعد لخوض العديد من المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق نابولي في المباراة القادمة مضيفه فريق ليتشي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مباراة ليفربول ومضيفه نابولي ستجري في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء وسيتم نقلها عبر beIN SPORTS HD1.

وأعلن الموقع الرسمي عن تحرك بعثة ليفربول من مطار جون لينون بالأراضي الإنجليزية، متجهين إلى الأراضي الإيطالية، لخوض مواجهة الغد أمام الفريق الذي يقوده المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وضمت قائمة ليفربول كلًامن:

فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، بريفستر، روبيرسون، ماتيب، كيليهر وأليكساندر أرنولد.