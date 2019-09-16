اونلاين | يلا شوت YALLA KORA مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر COOL KORA كورة لايف رابط ماتش برشلونة ON NOW

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة ستريم يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في الجولة الاولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية

موعد مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر انطلاق مباراة برشلونة ودورتموند في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وستكون قناة بي إن سبورت الرياضية هي الناقل الحصري والمباشر لمباراة برشلونة وبورسيا دورتموند اليوم وسيكون هناك استديو تحليلي كبير وعملاق قبل وبعد المباراة لتحليل اللقاء الناري بين برشلونة ودورتموند، رابط كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر اليوم الثلاثاء دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة مفاجآت بالجملة حيث عاد ميسي من جديد بعد التعافي من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي فيما استبعد المدرب فالفيردي الثنائي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي بسبب الإصابة وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن نيتو إيناكي بينا الدفاع: بيكيه توديبو لينغليت موسى واجي خوردي البا سيميدو ,جونيور فيربو. Advertisements الوسط: سيرجيو بوسكيتس أرثور ميلو أرتورو فيدال كارليس ألينيا فرانكي دي يونج. الهجوم: لويس سواريز ليونيل ميسي كارليس بيريز أنسو فاتي أنطوان جريزمان. ستريم يلا شوت بلس مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم:

وبالرغم من تواجد ليونيل ميسي في القائمة إلا أن المدير الفني فالفيردي لا ينوي على الاعتماد على اللاعب لعدم تفاقم حجم الإصابة ولذلك من المتوقع أن يكون الهجوم الثلاثي مكون من لويس سواريز وجريزمان وأنسو فاتي أو بيريز، ولكن ربما يتجه المدرب للاعتماد على ليونيل ميسي في الشوط الثاني حسب سير المباراة.

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