استقبال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا في دوري أبطال أوروبا

نستعرض عليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا عبر الأقمار الصناعية، حيث يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بروسيا دورتموند مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019، ويرغب الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا في دوري أبطال أوروبا، وهذا ما سنتعرف عليه خلال السطور القليلة القادمة.

ويسعى كلا الفريقين خلال هذه المباراة لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تساعده على تخطى الأزمات في اللقاء المقبل لقاء العودة والذي سيكون على ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا في دوري أبطال أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا

سوف تذاع مباراة ليفربول ونابولي عبر قناة بي إن سبورت 3 الرياضية وذلك بشكل حصري في الدول العربية، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور حفيظ دراجي، وسوف نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا في دوري أبطال أوروبا.

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وتنطلق مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب والعراق، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

قناة Oromia

التردد : 12380 – H

علي القمر نايل سات

كل ما عليك عند إن لم تظهر القناة أن تغير معدل تصحيح الخطأ إلي 6\5

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قناة ETV 3

التردد : 12379 – H

علي القمر NSS12

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قناة GALI KURDISTAN

التردد : 10899 – H

علي القمر نايل سات

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا في دوري أبطال أوروبا، سنتابع معكم أول بأول حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مفتوحة تنقل ماتش برشلونة وبروسيا دورتموند مجانا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وسنوافيكم بها على الفور.